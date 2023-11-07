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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بسبب مخالفة جامعة سوهاج لمعايير وقواعد تسكين المدن الجامعية

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
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تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص مخالفة المسئولين بجامعة سوهاج ضوابط تسكين طلاب الجامعة بالمدن الجامعية. 

وتناول" سالم" خلال طلب الإحاطة مخالفة المسئولين بجامعة سوهاج القواعد والمعايير المتبعة عند تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ما أدى إلى وقوع ظلم على قطاع كبير من الطلاب بينهم مغتربين ومن مراكز تبعد عن مقر الجامعة مما أحدث حالة من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والإحساس بعدم المساواة وتفضيل طلاب عن أخرين لأسباب غير واضحة وغير معلومة وبما يخالف الدستور المصري الذي كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم جامعة سوهاج بإعداد بيان بالمواقع المخصصة كمدينة جامعية وعدد الطاقة الاستيعابية لهذة المواقع ومعايير المفاضلة بين الطلاب و عدد من تم تسكينه عن طريق الموقع الالكتروني للجامعة وعدد من تم تسكينهم بمعرفة المسئولين بالجامعة ورقيا بعيدا عن التسجيل والتسكين الإلكتروني استنادا على الاستثناء و بيان سبب استثنائهم من معايير وقواعد التسكين الالكترونى.

النائب مصطفى سالم مجلس النواب طلب احاطة جامعة سوهاج