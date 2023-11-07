روسيا: الوضع في غزة "كارثي" وندعو لهدنة إنسانية

علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، على الوضع في قطاع غزة، قائلا إنه "صعب للغاية"، بل وكارثي من وجهة نظر إنسانية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه من المفهوم سبب استمرار الاشتباكات، وتابع: "العملية القتالية للجيش الإسرائيلي مستمرة، وفي ظل هذا الوضع، من المهم جدا بالنسبة لنا أن يتم توفير هدنة إنسانية، ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن تتم تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا بالطبع، أن تتاح للمواطنين الروس فرصة لمغادرة أراضي غزة، ويعمل دبلوماسيونا من أجل تحقيق ذلك"، لافتا إلى أن هذه مهمة شاقة جدا، وقال: "إذ أن هناك كثيرين ممن يريدون مغادرة غزة، ونحن على اتصال دائم مع كل الأطراف التي يتعين التنسيق معها حول هذا الأمر".

وشدد بيسكوف على أن بلاده على تواصل يومي على مستوى العمل مع إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، مشيرا إلي أنه لا توجد حاليا خطط لاتصالات على أعلى مستوى.

ونوه إلى أن "الوضع (في غزة) لا يزال متوترا للغاية، وهو كارثي من وجهة نظر إنسانية"، لافتا إلى أنه رغم المشاكل التي تقيد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعتزم موسكو مواصلة الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، منها الفلسطينيون والمصريون والإسرائيليون، من أجل ضمان إيصال هذه المساعدات.