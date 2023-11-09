اللاعب أحمد عاطف يتألق خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه

حصل اللاعب أحمد عاطف حسن لاعب نادى النصر الرياضي، على المركز الثاني فوكوجو كوميتية والمركز الثالث فى ايبون شوبو لبطولة الجمهورية للكاراتيه رجال فوق 21 سنة والمقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكاراتيه .

وكان اللاعب قد تألق خلال البطولة وخطفت الأضواء من الجميع ليحصد الميداليات الفضية والبرونزية للمركزين عن دارة واستحقاق.

وأعرب احمد عن سعادته بذلك الفوز مؤكدا على استمرار ممارسة اللعبة المحببة إليه حتي يستطيع المشاركة في البطولات العالمية.

ومن جانبه قال إن النادي قدم الرعاية الفائقة لتطوير المستوى العام للمشاركة بقوة في تلك البطولة تحت إشراف العديد من المدربين الأفاضل.

وجدير بالذكر أن منافسات البطولة شهدت تنافسًا كبيرًا من مختلف الأندية المشاركة مع تأهيل الفائز للمشاركة في البطولات الدولية.

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