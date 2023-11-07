السفير الروسي بالقاهرة: الحرب الأوكرانية تتجه نحو انتصار موسكو ببطء

قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن روسيا سوف تنتصر في الصراع القائم بينها وبين أوكرانيا، وهذا يمكن أن يحدث ذات يوم، ولكن ليس قريباً جداً، لأننا نرى أن المشرفين الغربيين على منطقة كييف يبذلون قصارى جهدهم لإطالة أمد الحرب.

وأضاف بوريسينكو خلال حواره لـ"البوابة نيوز"، أن الغرب يواصل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ويواصلون تشجيع نظام زيلينسكي على مواصلة هذه الحرب، على الرغم من الخسائر الكبيرة في الجانب الأوكراني. ونحن نرى أن الإدارة الأمريكية لا تستثني الشعب الأوكراني، ولا تستثني الجنود الأوكرانيين.

وأكد بوريسينكو، أن خسائر الجيش الأوكراني هائلة، لكن هذا مجرد جزء من سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لإضعاف روسيا من خلال هذه الأعمال العدائية مع أوكرانيا من أجل الحفاظ على الهيمنة الغربية على العالم كله.