قوات الأمن تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين في أستراليا

أفادت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بان السلطات الأسترالية اعتقلت 4 متظاهرين مؤيدين لفلسطين قاموا بإغلاق الطريق خارج بوابات مضمار سباق ملبورن.

واحتشد نحو 100 شخص عند مدخل مضمار السباق، ورفض بعضهم التفرق، حتى بعد استخدام الشرطة للقنابل المسيلة للدموع. وقامت قوات الأمن بسحب المتظاهرين المناهضين لإسرائيل على الأرض من أذرعهم وأرجلهم لإخلاء المداخل المؤدية إلى سباقات الخيل.

وجاءت المظاهرة الحالية عقب أقل من أسبوع من احتجاج مماثل في مقر إقامة نائب رئيس وزراء الحكومة الأسترالية وزير الدفاع ريتشارد مارلز في مدينة جيلونج، حيث اعتقلت السلطات حينها 5 أشخاص.

وطالب المتظاهرون في أستراليا بإنهاء الدعم الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري لإسرائيل وإدانة تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد تعهدت أستراليا بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي (6.36 مليون دولار أمريكي) للمدنيين الفلسطينيين المتضررين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.