صورة جماعية للقضاة الجدد مع رئيس مجلس الدولة

التقط القضاة الجدد صورة جماعية مع رئيس مجلس الدولة، عقب أداء اليمين القانونية .

وكان القضاة الجدد للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم ٢١ قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023، حلفوا اليمين القانونية منذ دقائق.

وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.