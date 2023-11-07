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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

صورة جماعية للقضاة الجدد مع رئيس مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة مع القضاة الجدد
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 التقط القضاة الجدد صورة جماعية مع رئيس مجلس الدولة، عقب أداء اليمين القانونية .

وكان القضاة الجدد للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم ٢١ قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023، حلفوا اليمين القانونية منذ دقائق.

وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة للقضاة الجدد