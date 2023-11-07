"أورام الأقصر" يقدم 15850 خدمة طبية لمرضى السرطان خلال شهر

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 15850 خدمة طبية في الفترة من 30 أكتوبر الماضي وحتى 4 نوفمبر الجاري، لعدد من الحالات المرضية، التي تلقت الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان في جميع أقسام المستشفى.

واستقبل مستشفى شفاء الأورمان، 3650 من المترددين على العيادات الخارجية، وعدد 1294 ترددوا على قسم الأشعة، كما تم عمل 574 جلسة بقسم الإشعاعي، وكذلك تم عمل جلسات الكيماوي بعدد 856 حالة، كما تم إجراء 78 عملية، كما تم إجراء 14203 خدمة في المعامل المركزية، كما أن إجمالى خدمات المستشفي 15850، كما استقبلت 4104 من المرضى داخل المستشفي خلال هذه الفترة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، يستقبل بوميا أعداد من المترددين على الأقسام المختلفة، موضحاً أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية المميزة المجانية، التي تضاهي المستشفيات العالمية كأول صرح طبي مجاني متخصص في علاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار والتخصصات في المستشفى.

وأوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضى داخل الأقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية للمرضي، بما يعود بالنفع عليهم والمساهمة في علاجهم، وذلك في إطار الجانب الطبي والاجتماعي للمستشفى الذى تقدمه لأهالي الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء.

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