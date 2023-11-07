أبطال أوروبا.. تشكيل هجومي متوقع لبرشلونة أمام شاختار

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة إلا ربع، نحو ملعب "فولكسبارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق برشلونة الذى يحل ضيفًا على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وحقق فريق برشلونة الإسبانى الفوز على شاختار دونيتسك في الجولة الماضية بهدفين لهدف، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

يبحث فريق برشلونة عن حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز على شاختار دانييتسك الأوكراني، فيما يأمل شاختار الأخذ بالثأر من ضيفه.

وجاء التشكيل المتوقع لبرشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - رونالد أراوخو

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما يحتل فريق شاختار دونسيتك المركز الثالث برصيد 3 نقاط.