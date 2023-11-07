رئيس مجلس الدولة يصل ليشهد حلف اليمين للقضاة الجدد

وصل منذ قليل رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب، إلى مقر الأميرة فوقية تمهيدًا لبدء مراسم حلف اليمين القانونية للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم ٢١ قاضيًا من المعينين الجدد ، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 433 لسنة 2023 .

وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.



وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين اقرانهم المعينين من نفس الدفعة.