معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300) أسرة بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بقيادة محمد جمعه، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بقاعة سولتير بمركز اشمون، وذلك لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى الصفيح وعزبة لمعى وعزبة أبو يوسف وعزبة النجار وعزبة رستم وقرية ابراهيم فى مركز اشمون بمحافظة المنوفية.

حضر المعرض كل من سلوى وهدان، مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بأشمون، ورمضان فتحى، مدير الجمعيات باشمون، وطارق حجازى، وكيل إدارة الشؤون الاجتماعية باشمون.

وأكدت سلوى وهدان، مديرة إدارة الشؤون الاجتماعية باشمون، أنه تنفيذا لتعليمات محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، تم تنظيم المعرض لدعم الاسر الاولى بالرعاية، لرفع المعاناه عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكدة أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعده .

موضحاً أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مشيرًا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

IMG-20231107-WA0008

IMG-20231107-WA0009