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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وصول القضاة الجدد لحلف اليمين بمجلس الدولة

أرشيفية
أرشيفية
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وصل منذ قليل ٢١ قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدًا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، تمهيدًا لحلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.

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