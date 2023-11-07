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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الداخلية التونسية تلقي القبض على الإرهابيين الفارين من سجن المرناقية

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين الخمسة الذين فروا قبل حوالي أسبوع من السجن المدني بالمرناقيةوذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

وقالت الداخلية ": "تمكنت تشكيلات مختلفة من الأمن والحرس والجيش الوطني عند الساعة الخامسة من صباح اليوم 7 نوفمبر، من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء".

وذكرت أنه "تم القبض على الإرهابي الأول المدعو أحمد المالكي بمساعدة من المواطنين في حي التضامن يوم 5 نوفمبر".

يذكر أن الإرهابيين الخمسة متورطون في عمليات إرهابية خطيرة، منها جريمتا اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد.

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