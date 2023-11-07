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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطار العريش يستقبل 88 طائرة مساعدات تحمل 1900 طن مساعدات فلسطينية لقطاع غزة

مطار العريش يستقبل
مطار العريش يستقبل 88 طائرة مساعدات تحمل 1900 طن مساعدات فلس
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استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، منذ بداية أحداث غزة  88 طائرة عبر الجسر الجوي من عدة دول عربية وأجنبية محملة بنحو 1900 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة صرح بذلك الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وقال زايد إن المساعدات مقدمة من 22 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة دولية حيث إن أول طائرة وصلت من الأردن إلى مطار العريش يوم 12 أكتوبر الماضي، وآخر طائرة وصلت قبل قليل من الكويت.

وتابع زايد ان مطار العريش الدولي استقبل أمس الاثنين 5  طائرات من بينها طائرتان من إندونيسيا وطائرة من اليونان وطائرة من الكويت  والإمارات تحمل كميات من المساعدات عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية وأغذية وخيام وبطاطين.

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