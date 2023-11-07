الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 163 شخصا منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن عدد شهداء أهالي الضفة الغربية نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغت 163 شخصًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، في ظل استمرار تسجيل قطاع غزة ارتفاعًا في أعداد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أبناء القطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من مخيم جنين في الضفة الغربية مساء أمس، عقب اقتحام المخيم والمدينة بالمركبات العسكرية والجرافات، حيث دارات مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال اعتقل 45 فلسطينيًا خلال مداهمات قوات الاحتلال لعدة مدن في الضفة الغربية، حيث تم تسجيل أكبر عمليات اعتقال في بلدات الخليل جنوب الضفة.

يأتي ذلك في ظل تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقالات ومداهمات في محافظات أخرى تابعة للضفة الغربية، واعتقلت عددًا من المواطنين الفلسطينيين جراء مواجهات نشبت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.