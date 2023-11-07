تدشين مبادرة «هنبني ولادنا» بشمال سيناء

شهد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اليوم، تدشين مبادرة «هنبني ولادنا» في حضور منى على أبوبكر، رئيس وحدة حماية الطفل بالمحافظة، صالح أبوهولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وأعضاء الوحدات الفرعية لحماية الطفل بمجالس المدن، وممثلين عن مديريات الشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومنطقة وعظ شمال سيناء ومركز إعلام العريش.

ووجه الغندور، بضرورة الاهتمام بالأطفال وتعظيم دور الأم في المجتمع لتربية الأطفال، لافتا إلى أن مسئولية تربية الأطفال مسئولية مشتركة بين الزوجين، وأن العبء الأكبر في التربية يقع على عاتق الأم نظرًا لانشغال الأب في توفير متطلبات الحياة للأسرة.

وأشاد الغندور، بوحدات حماية الطفل على مستوي محافظة شمال سيناء على جهودهم في أداء أعمال الوحدة، من أجل الأطفال، إذ أن أطفال اليوم هم جيل المستقبل.

وقالت مني على، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، إن المبادرة تعمل على تنمية المهارات الحياتية للطفل وبناء قدراته وذلك من خلال عقد تدريبات للأطفال لبناء ثقتهم بأنفسهم وتدريبهم على مهارات التواصل وكيفية إدارة الوقت حتي يكون إيجابيا في المجتمع وقادرا على مواجهة الظواهر السلبية مثل العنف والتنمر ومخاطر الإنترنت.

أكدت تنفيذ المبادرة في المدارس ومراكز الشباب والمساجد ومركز إعلام العريش ومجالس المدن والوحدات القروية بالتنسيق مع الوحدات الفرعية والجهات الشريكة.

وعلى هامش تدشين المبادرة قام الغندور بتكريم أعضاء وحدات حماية الطفل على مستوى محافظة شمال سيناء وتسليمهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ المبادرات الخاصة بحماية الأطفال