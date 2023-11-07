قصور الثقافة تناقش قوانين الإبداع خلال الورشة التدريبية "كوني مؤثرة"

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الثلاثاء، فعاليات الورشة التدريبية "كوني مؤثرة" والتي تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، "أونلاين"، بهدف تطوير مهارات العاملات بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

وفي محاضرة أمس الاثنين قدّم د. شريف أبو فرحة مدرب التنمية البشرية، محاضرة استكمل خلالها شرح مفهوم "التفكير الإبداعي"، وأهم قوانين الإبداع في المؤسسات ومنها تسويق الأفكار والمباديء من خلال تحديد المشكلة والأفكار المراد تنفيذها، وتجربة الحلول القابلة للتنفيذ وذلك يتحقق من خلال العمل الجماعي وليس الفردي.

وأضاف "أبو فرحة" أن من أبرز قوانين الإبداع أيضا أن يجعل الشخص أعماله تتحدث عنه وذلك من خلال المزج بين العلوم والمهارات، وجعل بيئة العمل أكثر ابتكارا من خلال اتباع أسلوب القائد الملهم وتشجيع الزملاء على دراسة احتياجات الجمهور.

كما أوضح مفهوم العطاء وصوره، وآثاره الإيجابية على الأفراد داخل المؤسسة، وكذلك الفرق بين العطاء المادي والمعنوي، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري أن يكون العطاء ماديا فقط، فالعطاء المعنوي قد يكون أكثر أهمية بالنسبة لفئات معيّنة من المال، أو المسكن، أو الملبس، وغيرها.

واختتم حديثه بتوضيح مستويات التأثير الروحية التي تساعد الإنسان في مواجهة تقلبات الحياة ومنها هى علاقة الفرد بأسرته، علاقته بالخالق، وشريك الحياة، وغيرها