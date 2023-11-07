مصر ترسل الدفعة الـ15 من المساعدات الفلسطينية لغزة عبر معبر رفح

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن الهلال الاحمر أعد اليوم الثلاثاء، القافلة الخامسة عشر للمساعدات الفلسطينية، وجرى إرسالها إلى معبر العوجا التجاري استعدادا لإرسالها لقطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني بواقع 84 حافلة مساعدات طبية ومستلزمات طبية ومياه معدنية وحليب اطفال وأغذية متنوعة، كما استقبل مطار العريش الدولي 82 طائرة مساعدات فلسطينية تحمل مئات الاطنان من المساعدات الطبية والغذائية والمستشفيات الميدانية مقدمة من دول عربية واجنبية ومنظمات عالمية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة وجرى تخزينها بمخازن الهلال الاحمر المصري بمدينة العريش.

كما استقبل معبر رفح البري أمس الإثنين، 8 جرحى فلسطينيين يرافقهم 5 مرافقين من ذوهيم فضلا عن وصول 9 مرضي سرطان يرافقهم 7 من ذويهم كما عبر 329 من حاملي الجنسيات المزدوجة الي مصر عبر معبر رفح البري وتم ادخال 92 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني أمس الاثنين وجاري ادخال اليوم المزيد من الشاحنات الفلسطينية.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء إن مصر تولي اهتماما بالغا بتوفير الراحة إلى الأشقاء الفلسطينيين من المرافقين للجرحى والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية، معقبا: «نضعهم داخل عيونا».

وأشار خلال تصريحات اعلامية إلى تخصيص المحافظة 3 عمارات سكنية وتجهيزها لاستقبال المرافقين من ذوي الحالات المصابة إلى جانب العالقين عند المعبر.

كما لفت إلى عدم تمكن العالقين الذين جاؤوا لمصر بغرض للدراسة أو للعلاج أو لزيارة أقاربهم من العودة بسبب إغلاق المعبر من الجانب الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر مشيرا إلى تخصيص المحافظة أماكن للاستضافة إلى جانب توزيع وجبات يومية.

واستقبلت المستشفيات المصرية امس 17 مصابا فلسطينيا جديدا عبر معبر رفح من بينهم أطفال مصابون بالأورام، إلى جانب نحو 140 مصابا خلال الأيام الماضية، في حين خرج 328 حالة من مزوجي الجنسية تمهيدا للعودة لبلادهم.