سميحة أيوب لـ "البوابة نيوز": أرفض إلغاء المهرجانات الفنية ولابد من إلغاء مظاهر الاحتفال بها

أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب أنها لا تؤيد قرارات إلغاء وتأجيل المهرجانات الفنية تلك الفترة، وأنه من الأفضل إلغاء كل أوجه الاحتفال، و"الريد كاربت" وأى ما يقترب من أى مظاهر احتفالية، ولكن فعاليات المهرجانات تستمر.

وتابعت فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن إقامة المهرجانات يدعم القضية بشكل أفضل من خلال، تبادل خبرات وثقافات فنية بشكل كبير بين دول وشعوب مختلفة، إلى جانب استغلال وجود وفود دولية للمهرجان لخدمة القضية الفلسطينية وإيصال الصورة الحقيقية التى يحاول العدو والإعلام الغربى تزييفها، وهذا يخدم القضية بشكل أفضل.

وإختتمت: "لما بنلغى المهرجانات الفنية والفعاليات الثقافية، ده مش هيخدم القضية الفلسطينية فى حاجه، بالعكس ده بيضر كل الأطراف، الفن قادر يوجه رسائل قويه بشكل مباشر وغير مباشر، ويخدم القضية بشكل فعال وأفضل من محاور كتير.

يشار أن معظم المهرجانات الفنية أعلنت تأجيلها لأجل غير مسمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وكان أبرزها مهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القاهرة السينمائى، إلى جانب مهرجان الجونة الذى أعلن تأجيله لفترة ثم نتج عن إستمرار الأوضاع بفلسطين إلى إعلان إدارة المهرجان تأجيله لأجل غير مسمى.