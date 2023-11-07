وكيل تموين جنوب سيناء ورئيس نويبع يتابعان مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

تابع المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، واللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة نويبع، وعبدالراضي محمود، مدير فرع حماية المستهلك، تنفيذ مبادرة خفض أسعار الغذائية، تفقدوا يتفقد فرع دلتا ماركت المدينة وكذا بعض المحال الخاصة التى شاركت فى المبادرة وعددهم 4 محلات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلن عنها.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد تابع تطبيق مبادرة دعم المواطن بالسلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ببعض المدن؛ لمتابعة تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، وذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

وقال المحافظ، إن محافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقامت بالتنسيق مع مديرية التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

دلتا ماركت بكل مدن جنوب سيناء لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، ويأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من السبت 14 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين؛ إذ ستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.

وأضاف المحافظ أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

وأشار اللواء خالد فودة إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية.

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