بالصور.. "العمل": ختام 3 برامج تدريبية مجانية لشباب وفتيات الإسكندرية على المهن المطلوبة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات ختام الدورات التدريبية المجانية علي مهن التبريد والتكيف لعدد 16 متدرب، وصيانة الأجهزة المنزلية لعدد 14 متدرب ومتدربة ، ودورة الإلكترونيات والشاشات والتى استفاد منها 16 متدرب.

وجاء ذلك بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين بعد اجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية وفق متطلبات كل مهنة من المهن، وذلك بقاعة المديرية، ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص ، أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية فى تقريره للوزارة، أن مدة الدورات التدريبية على مهن التبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية بلغت شهرين متتالين، أما دورة الالكترونيات والشاشات لمدة شهر كامل، وذلك لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات.

وأوضح وكيل المديرية أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية، كما حضر الفعاليات وتسليم الشهادات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، وحنان محمد مدير مركز تدريب محرم بك، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة، والمهندس عادل منصور والمدرب لطفى الحناوى، ونجلاء مدربي الالكترونيات والشاشات.

FB_IMG_1699348719983

FB_IMG_1699348716794

FB_IMG_1699348714194

FB_IMG_1699348712211

FB_IMG_1699348707640

FB_IMG_1699348705578