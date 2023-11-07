سميحة أيوب لـ "البوابة نيوز": مقاومة الشعب الفلسطينى أخجلت كل كلمات وشعارات الدعم

علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب على الاحداث لتى يمر بها الشعب الفلسطينى بعد المجازر الإنسانية التى يقوم بها العدو الإسرائيلى المجرم، من قتل للأطفال والنساء وقصف البيوت والمستشفيات والمدارس بقطاع غزة، على مدار الأسابيع الماضية وحتى وقتنا الحالى.

وقالت أيوب فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": " لا أحب توجيه الرسائل دون أفعال، هل أطالبهم بالمقاومة وهم على قدر مذهل من الثبات والمقاومة، "أصل هقول إيه وهما عاملين كل إللى عليهم"، دعنى أقول لهم أفعالكم أقوى من أى كلمات وشعارات الدعم لكم، أفعالكم أخجلت أى كلمة".

وتابعت "الفن المصرى قدم القضية الفلسطينية كثيرًا، ونالت اهتمامًا كبيرًا من الجميع بالوسط الفنى والقائمين على الصناعة، على مستوى الأعمال وعلى مستوى الحراك الإنسانى بالدعم المباشر لأهالينا بفلسطين وقطاع غزة بشكل خاص.

وعن التحضير لعمل فنى يوثق مجازر العدو تجاه قطاع غزة كشفت أيوب أنه على مستوى المرحلة سواء الحالية أو القادمة، لن تستطيع أن تقدم شيئا بشكل سريع، هناك الكتابة والتحضيرات والاستعداد لتقديم عمل فنى ليس فقط يمتع المشاهد، ولكن يقدم رسالة فنية، ويساعد أيضًا فى إيصال الصورة بشكل حقيقى وسط تدليس العدو، وهذا جزء هام من دور الفن.

وإختتمت: "نتمنى بالطبع تقديم عمل بالإنتاج العربى المشترك، وهو حلم كل مواطن عربى وداخل قلوبنا جميعًا، ولكن لابد أولا أن يكون هناك نية حقيقية للتوحد وجمع الصف أولا، بعيدًا عن التصريحات اللامعة، وتبنى للقضية بشكل حقيقى والإيمان بها وبكل ما تمر به وتحتاجه.