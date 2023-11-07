"غرفة القاهرة التجارية": حملات المقاطعة تؤدي إلى إهدار العمالة وإحداث خسائر هائلة للاقتصاد

أكد أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الشركات الأجنبية الكبرى والتى يدعو البعض إلى مقاطعتها من خلال فروعها تتبع نظام الـفرنشايز و الذي يقوم من خلاله رجال الأعمال المصريين، بإبرام عقود مع أصحاب العلامات التجارية العالمية لشراء اسم العلامة فى السوق المحلى، لافتًا إلى أن صاحب الامتياز المصري يتلقى المدفوعات و العمولة الدورية المتفق عليها، كما أنه له الحق فى بعض الأحيان في إدارة العلامة المحلية وبالتالي فان من يدير هو مستثمر مصرى.

وتابع العشري في تصريحات صحفية اليوم ، أن العمالة في هذه الفروع المصرية مصريين، بالإضافة إلى أنه عندما تحقق الشركة أرباح تقوم بدفع ضرائب للحكومة المصرية.

وأضاف أيمن العشري، ليس من مصلحة أحد المشاركة في هذه الحملات، لأنها ستؤدي إلى إهدار العمالة وإحداث خسائر هائلة للاقتصاد المصري.

ولفت رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى أن هذه العلامات ستتأثر بدعوات حملات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستؤدي لانخفاض المبيعات، وبالتالي ستضطر إدارة الشركة المصرية بتخفيف العمالة لتقليل الخسائر.

وأشار العشري، إلى أنه في حال استمرار المقاطعة قد يؤدي ذلك لإغلاق الفروع، مما يضر الاقتصاد المصري.