إصابة فتاة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، عن إصابة فتاة برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 8 شهداء اليوم الثلاثاء، جراء قصف منطقة معن في خان يونس، كما سقط أكثر من 20 شهيدا آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزل بذات المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت استشهاد شاب وإصابة 3 برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية، فيما صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بيت لحم بالضفة الغربية، موضحة أن الإصابة جاءت بعد مواجهات مع الاحتلال في قرية أم ركبة قرب بيت لحم.