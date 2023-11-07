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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. "نقل الدم القومية": 25 ألف شخص تبرعوا لأهل غزة خلال الشهر الماضي

الدكتورة فاتن مسعد
الدكتورة فاتن مسعد نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية
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أكدت الدكتورة فاتن مسعد نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية، إن الفترة الماضية شهدت وجود حملات للتبرع بالدم من المصريين لأهالينا في غزة، قائلة: إنه فى تلك الفترة القصيرة كان هناك ما يزيد عن 25 ألف تبرع من دم ومشتقاته من البلازما خلال الشهر المأساوي التي عاشته غزة.

وقالت "فاتن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إنه تم الإستفادة من هذا الرقم الكبير فى التبرع وتوصيل ما على قدرتهم للأشقاء فى غزة وللمستشفيات الموجودة فى خط الدفاع الأول والجرحي التي تم إنتقالهم.

وتابعت: "مازلنا قادرين على سد كل الإحتياجات، والمساعدات التي تقوم بها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخري جميعها عبارة عن مساعدات طبية ومستلزمات، ومن وقت لأخر تصل مساعدات بقدر جيد بالتنسيق مع الجانب الأخر".

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