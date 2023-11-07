خبيرة: "المركزي" يستعد لفك ارتباط الجنيه بالدولار بداية 2024

الثلاثاء 07/نوفمبر/2023 - 01:09 م

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البنك المركزى يستعد إلى فك الارتباط بين الجنيه المصري والدولار من خلال إنشاء مؤشر للجنيه المصري الذي سيتم تنفيذه في بداية العام القادم، موضحة أن هذا الإجراء ليس فكرة جديدة، حيث تعتمد معظم دول العالم مؤشرات لعملاتها المحلية، مثل مؤشر الاسترليني ومؤشر الدولار الكندي.

وأضافت رمسيس: سيساعد القرار على تحقيق أكبر واقعية في قيمة الجنيه المصري، حيث لا يوجد مبرر لربط الجنيه بالدولار، خاصة أن مصر ليست دولة مصدرة للنفط مثل دول الخليج، هذا الارتباط السابق بين الجنيه والدولار يعرف بالبترودولار.

وتابعت رمسيس: يجب مراعاة أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر لا يتكون فقط من الدولار، بل يشمل الذهب والفضة واستثمارات في عقود آجلة واستثمارات بعملات أخرى، كما أن مصر تصدر أدوات دين بعدة عملات، مثل الين واليوان واليورو.

وأشارت الخبيرة، إلى أن مصر تتعاون اقتصاديًا مع دول شرق وغرب العالم، ولا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الوحيد لمصر، بل هناك تعاون متعدد، وبعد انضمام مصر لتكتل بريكس، ستتم التعاملات بالعملات الوطنية للدول الأعضاء، مما سيعزز مكانة الجنيه المصري.

واختتمت، كان من غير المنطقي الاستمرار في تثبيت سعر الجنيه بالدولار، والذي يمكن أن يؤدي إلى تقدير خاطئ لقوة الاقتصاد المصري، كما يشهد الاقتصاد المصري جهودًا مستمرة لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية غير الملائمة.