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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

نائب رئيس السينودس الإنجيلي في سوريا ولبنان يستقبل المطران حنا جلوف

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل الرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية العربية بحلب القس ابراهيم نصير نائب رئيس السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان برفقة عمدة الكنيسة، المطران حنا جلوف رئيس النيابة الرسولية لطائفة اللاتين في سورية برفقة الأب ريمون جرجس .

 تناولت الزيارة التعاون فيما بين الكنيستين، وخدمة كنيسته الواحدة الجامعة الرسولية المقدسة، ولخدمة الإنسان. 
من الجدير ذكره بأن  المطران حنا جلوف برفقة الحاضرين قام بزيارة مبنى الكنيسة الإنجيلية العربية بحلب المتضرر من الزلزال رافعا الصلاة من أجل حضور فاعل لخدمة وإرسالية الكنيسة .  

ودع  المطران حنا جلوف والأب ريمون جرجس بحفاوة مثلما استقبلوا.
وقدمت الكنيسة الإنجيلية العربية بحلب  الشكر للمطران والوفد المرافق على زيارتهم المباركة وترفع الصلاة من أجلهم .

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السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان الكنيسة الإنجيلية القس ابراهيم نصير نائب رئيس السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان المطران حنا جلوف رئيس النيابة الرسولية لطائفة اللاتين في سورية الأب ريمون جرجس