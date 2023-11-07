وزيرة التضامن لـ"صيادي بحيرة المنزلة" : الرئيس أمر بتلبية مطالبكم

التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، عدد من صيادي بحيرة المنزلة بمركز المطرية محافظة الدقهلية خلال اللقاء الموسع معهم بمقر مركز شباب العصافرة بحضور شيوخ وكبار الصيادين وأعضاء جمعيات رعاية أسر الصيادين وأعضاء مجلس النواب .

حضر جلسة استماع الصيادين وحل مشكلاتهم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وشيماء محمود نبيه، وأحمد الحديدي، أعضاء مجلسي النواب.

واستمعت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى مطالب الصيادين فى العديد من النقاط أهمها التمكين الاقتصادى وحصولهم على قروض حسنة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنية ورخصة الصيد، وخفض سن التقاعد، وحصولهم على المعاش التأميني .

وقررت القباج الإستجابة لمطالب الصيادين والعمل على الاهتمام ودراسة كافة الطلبات ولتقديم الحلول وحصولهم على الخدمات المتاحة قائلة:" الرئيس السيسي وجه بتلبية كافة مطالبكم".

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، قد وصلت لمحافظة الدقهلية، صباح اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي

وبدأت الجولة بوصول"القباج" الى مركز المطرية وبحيرة المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية وتفقد مقر الإدارة الإجتماعية بالمطرية وتدشين مركز "بالوعى مصر تتغير للأفضل"، لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.

وتهدف المبادرة للحشد والتعريف بالخدمات المقدمة من خلال القافلة والمساعدة في التنظيم وتيسر الخدمات للأسر المستفيدة، بالإضافة إلي التوعية بأهم القضايا السلوكية مثل التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات في الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، والتعريف بأهمية التعليم لفتح فصول لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج "لا أمية مع تكافل"، بالإضافة الى متابعة تلبية الخدمات والاحتياجات للصيادين، والتوعية بخطورة زواج الأطفال.

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي صيادي بحيرة المنزلة

لقاء صيادى بحيرة المنزلة بوزيرةالتضامن الإجتماعي (1)

لقاء صيادى بحيرة المنزلة بوزيرةالتضامن الإجتماعي (2)

لقاء صيادى بحيرة المنزلة بوزيرةالتضامن الإجتماعي (3)