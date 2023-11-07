بالفيديو|"أطباء بلا حدود": إخلاء المستشفيات في غزة حكم بالإعدام على المؤسسات الصحية

أكد الدكتور غسان عزيز، مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، أن الوضع الصحي سيئ للغاية ربما هو الأسوأ الذي يشهده العالم على مدار سنوات عديدة في مختلف أنواع الصراعات، مشيرًا أن العالم لم يشاهد هذا النوع من الشدة والاستمرارية بهذه الدرجة من العنف.

وقال "غسان" في مداخلة عبر زووم لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا من المدنيين يفوق التصور وهو أمر غير مقبول تمامًا وعدد الجرحى الذين أصيبوا بصورة مباشرة نتيجة القصف هو عدد هائل وغير مقبول ويفوق الوصف، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين من سكان قطاع غزة هم في خطر بمختلف أنواع الأمراض والحالات الطبية، حتى بدون تعرضهم لقصف المباشر.

وطالب بإيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة والسماح بدخول جميع أنواع المساعدات، قائلًا: "هذه الحرب يجب أن تتوقف لأن ما يحدث يفوق الوصف ولا يمكن قبوله".

وأردف، مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، أن إخلاء المستشفيات في قطاع غزة هو حكم بالإعدام على المؤسسات الصحية ومهمة لا يمكن تنفيذها، ويجب السماح بإدخال كوادر طبية وصحية إلى قطاع غزة وتوفير ما يكفي من الضمانات الأمنية لتقديم الخدمة اللازمة.