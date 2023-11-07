كاهنان جديدان بإيبارشية المعادي

صلى الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمنطقة زهراء المعادي، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام عقب صلاة الصلح الدياكون بيشوي حبيب كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس بيشوي، والدياكون (البتول) سوريال سعد كاهنًا عامًا للخدمة بكنائس الإيبارشية باسم القس سوريال.

كان الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون (شماس كامل) بيد الأنبا دانيال، خلال القداس الإلهي الذي تولى مطران المعادي والبساتين ودار السلام خدمته، الجمعة الماضية، في كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بمنطقة كوتسيكا شرق.