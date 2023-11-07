أبطال أوروبا.. برشلونة يبحث عن التأهل المبكر وشاختار يسعى لرد الاعتبار

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة إلا ربع، نحو ملعب "فولكسبارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق برشلونة الذى يحل ضيفًا على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويبحث فريق برشلونة عن حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز على شاختار دانييتسك الأوكراني، فيما يأمل شاختار الأخذ بالثأر من ضيفه.

ويأمل النادي الكتالوني ألا يفوت فرصة حسم تأهله إلى ثمن النهائي والذي سيكون الأول له في المسابقة منذ 2021، لكن المهمة لن تكون سهلة لاسيما أنه عانى أمام الفريق الأوكراني في الجولة الماضية قبل أن يخرج فائزًا بهدفين لهدف بشق الأنفس.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما يحتل فريق شاختار دونسيتك المركز الثالث برصيد 3 نقاط.