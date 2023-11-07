بالفيديو.. رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني يناشد بضرورة إيصال الوقود للمناطق الحيوية بغزة

قال ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، إن قطاع غزة كان يعاني من نقص في موارد الطاقة الكهربائية بحوالي 40 % قبل العدوان، مما جعل عدة جهات تلجأ بعد ذلك إلى الخلايا الشمسية، مثل المنشآت الصحية والحيوية ومضخات المياه وغيرها وهو ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصفه الآن وتدميره بالكامل.

وناشد "ملحم" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، بضرورة إيصال الوقود إلى المناطق الحيوية في غزة لتشغيل خدماتها الأساسية للمواطنين، موضحًا أن هناك عددا كبيرا من المشافي توقف عن العمل في قطاع غزة إثر نفاد الوقود، ويرجع ذلك بسبب انعدام الطاقة الكهربائية، حتى الخلايا الشمسية لم يتركها الاحتلال الإسرائيلي والتي تقدم حوالي 5% من الطاقة المتواجدة في قطاع غزة ليتم استهدافها وتدميرها بالكامل من قبل طائراته الحربية.

وتابع أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بارتكاب جرائمها في قطاع غزة، كما تقوم بقطع الكهرباء تنفيذًا لأسلوب العقاب الجماعي.