قصور الثقافة تناقش "خطوات تصميم كتاب تفاعلي للطفل" بمنتدى الإبداع البصري

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏"أونلاين" للعاملين بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

وفي السياق قدّمت الفنانة هيام مؤمن - باحث فنون تشكيلية بفرع ثقافة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "آليات إنشاء كتب تفاعلية للأطفال" تحدثت خلالها عن أهمية تصميم كتاب تفاعلي بشكل إبداعي يحمل عددا من المميزات التعليمية للطفل، باعتباره وسيلة مهمة وضرورية من وسائل التعليم المبتكرة والممتعة، وأحد أهم العوامل التي تساعد في تعزيز التخيل، وتحفيز عملية التعلم.

كما أوضحت خطوات تصميم الكتاب بدءا من مرحلة اختيار الغلاف المناسب كونه نص بصري مكمل للمادة العلمية المكتوبة.

وأضافت "مؤمن" أن الفنان التشكيلي يمر بمراحل متعددة لتصميم الكتاب منها الإدراك والتأمل والفحص لعناصر البيئة المحيطة لاختيار الرسوم التعبيرية، والمعالجات اللونية والخطية والمساحية المناسبة، مع مراعاة التنسيق بين مساحات الرسوم والنصوص لتحقيق التوازن داخل الصفحة.

وأشارت أنه يمكن الاعتماد على أدوات مكملة في الرسوم ومنها الألوان المائية أو الأكريليك أو الزيتية وغيرها لتحقيق متعة بصرية للطفل.

واختتمت حديثها بشرح البناء التنظيمي "التنظيم البصري" للكتاب باستخدام برنامج الفوتوشوب، مع توضيح كيفية تصميم الصفحات الداخلية، وإمكانية وضع صور مع النص باستخدام النظام الشبكي grid system، وكتابة النصوص في عمود واحد أو أكثر، مع عرض عدد من النماذج التي قامت بتصميمه.