أبطال أوروبا.. نيوكاسل يسعى للتأهل من بوابة دورتموند

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة إلا ربع، نحو ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، الذى يحل ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويبحث فريق نيوكاسل الإنجليزى عن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز على بوروسيا دورتموند الألمانى، فيما يأمل الفريق الألمانى للأخذ بالثأر من ضيفه.

ويأمل النادي الإنجليزى لفض الشراكة مع بوروسيا دورتموند الألمانى، فى الوصافة التى ولكن نيوكاسل يتفوق بفارق الأهداف.

ويحتل فريق نيوكاسل وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، وبنفس النقاط يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث.