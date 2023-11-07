بالفيديو.. رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: إسرائيل تقطع كل أشكال الكهرباء كعقاب جماعي لغزة

قال ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، إن سلاح الطاقة التي تستخدمه إسرائيل للضغط على قطاع غزة بمنع وصوله بالإضافة إلى استخدام الخلايا الشمسية أيضا، مؤكدًا أن إسرائيل تشن حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى إبادة للشجر والحجر والبشر، وقد سقط 1000 شهيد أمس فقط.

وأضاف "ملحم" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بارتكاب جرائمها في قطاع غزة، كما تقوم بقطع الكهرباء تنفيذًا لأسلوب العقاب الجماعي، قائلًا: "إذا نجا أحدهم من القصف وكان جريحا ليذهب للمستشفى لتلقي العلاج يستشهد بسبب استهداف الوقود الذي يوفر الكهرباء لتلك المستشفيات".

وتابع أن هناك عددا كبيرا من المشافي توقف عن العمل في قطاع غزة إثر نفاد الوقود، ويرجع ذلك بسبب انعدام الطاقة الكهربائية، حتى الخلايا الشمسية لم يتركها الاحتلال الإسرائيلي والتي تقدم حوالي 5% من الطاقة المتواجدة في قطاع غزة ليتم استهدافها وتدميرها بالكامل من قبل طائراته الحربية.