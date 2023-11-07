الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان في الضفة لـ163 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة جديدة عن عدد الشهداء، أوضحت فيها ارتقاء 163 شهيدا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب الصحة الفلسطينية، سقط 8 شهداء اليوم الثلاثاء، جراء قصف منطقة معن في خان يونس، كما سقط أكثر من 20 شهيدا آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزل بذات المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت استشهاد شاب وإصابة 3 برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية، فيما صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بيت لحم بالضفة الغربية، موضحة أن الإصابة جاءت بعد مواجهات مع الاحتلال في قرية أم ركبة قرب بيت لحم.