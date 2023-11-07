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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبطال أوروبا.. ميلان يسعى للثأر وسان جيرمان يبحث عن تأمين التأهل

ميلان وباريس سان
ميلان وباريس سان جيرمان
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يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، ضيفاً ثقيلاً على نظيره ميلان الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، وذلك فى قمة منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.

ويسعى فريق ميلان لإنعاش آماله بنيل إحدى بطاقتي المجموعة السادسة والثأر من ضيفه سان جيرمان الذي أذله في باريس بثلاثية نظيفة.

ولن تعد المهمة سهلة أمام رجال المدرب ستيفانو بيولي المدير الفنى لفريق ميلان الذين لم يحققوا الفوز في أي من مبارياتهم الأربع الأخيرة محليًا، وقاريًا في سلسلة تضمنت خسارتهم بين جمهورهم أمام يوفنتوس بهدف نظيف، ثم السبت أمام أودينيزي بنفس النتيجة، فى مواجهة الكالتشيو.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما يقع صاحب الأرض فى قاع الترتيب بنقتطين فقط.

ابطال اوروبا ​باريس سان جيرمان ميلان