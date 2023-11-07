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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الإسكان تدعو الشركات الخاصة لتصميم وصيانة محطة الصرف الصحي بـ6 أكتوبر

وزير الاسكان
وزير الاسكان
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دعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الشركات والتحالفات المهتمة، للتقدم بطلبات التأهيل المسبق، للدخول في منافسة للفوز بعقد مشاركة، وفقاً لأحكام القانون 67 لسنة 2010، وتعديلاته، لتصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ملكية محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في ضوء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص.

كما نوهت الوزارة، إلى أن ذلك يتم من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في العقد.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لطالبي التأهل أن يتقدموا في شكل شركات منفردة أو تحالف شركات، على أن يوضح مستند التأهيل المسبق جميع معايير التأهيل. كما سيتم إرسال مستند التأهيل المسبق الخاص بالمشروع بالبريد الإلكتروني، وذلك وفق طلب رسمي من الشركات أو التحالفات المهتمة مرسل على البريد الإلكتروني.

الاسكان وزير الإسكان