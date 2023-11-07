أبطال أوروبا.. السيتي يسعى للتأهل المبكر أمام يونج بويز

يستضيف فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، نظيره يونج بويز السويسرى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، لحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز على يونج بويز السويسري.

وسيكون السيتي مرشحًا للخروج منتصرًا من مواجهة ضيفه يونج بويز، وتحقيق فوزه الرابع، ما يسمح له بحجز بطاقته إلى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

وسبق للسيتي، أن تغلب على الفريق السويسري في معقله بثلاثية نظيفة خلال الجولة الماضية بفضل ثنائية للنروجي إيرلينج هالاند الذي يقدم موسمًا استثنائيًا آخر بألوان الـ"سيتيزينس" بعد تسجيله 11 هدفًا في 11 مباراة بالدوري الممتاز و13 في 16 مباراة ضمن جميع المسابقات.

ويحتل فريق السيتى صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بينما يقبع الفريق السويسرى فى قاع ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.