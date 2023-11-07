بالفيديو.. مستشار الأكاديمية العسكرية: تحرك القوات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط هدفه دعم إسرائيل

علق اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، على الهدف من تحريك وتواجد القوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 7 أساطيل تجوب بحار ومحيطات العالم، مشيرا إلى أن الأسطول السادس موجود في حوض البحر المتوسط بينما قيادته في إيطاليا بمدينة نابولي".

وقال "قشقوش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن القوات التي تحركت في اتجاه شرق المتوسط أمام الحدود الإسرائيلية والمياه اللبنانية تعد قطعة من الأسطول السادس، إذ تحركت حاملتي طائرات واحدة تلو الأخرى، ومن ثم تحركت سفينة قيادة من نابولي مباشرة لتقود العمل العسكري، موضحا أن حاملة الطائرات يرافقها مجموعة سفن معاونة.

وتابع أنه تم مؤخرًا تحريك أحد الغواصات من طراز متقدم للغاية، مشيرا إلى أن القوى الكبيرة ليست موجهة ضد المدنيين في غزة وإنما هي دعم لإسرائيل من الناحية المعنوية إذ تعني أن أمريكا معاه وتساندها فضلا عن دعمها من الجانب المادي كون إسرائيل لديها قصور شديد في بعض كميات أنواع الذخائر التي بُعثت لأوكرانيا من قبل، إذ يتم تعويضها.