اليوم.. «محلية النواب» تستكمل مناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الرابع بحضور الوزير

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني .

حيث تناقش خلال الاجتماع الأول: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد طلبة، بشأن تظلم مستأجري المحلات المميزة بشارع التحرير – السوق التجاري – مدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية – من رفع القيمة الإيجارية للمحلات، حيث تضاعفت القيمة نتيجة المزاد العلني المنعقد بجلسة 22 /4 /2020، فضلاً عن رد المحافظ على التظلم المقدم منهم وإبداء رغبتهم في فسخ تعاقداتهم بعد استلام المحلات بمدة تقل عن 6 أشهر، وإلزامهم بسداد كامل القيمة الإيجارية عن ثلاث سنوات كاملة، مع العلم أن هذه الفترة كانت متزامنة مع جائحة كورونا، وقيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري 38 محل تجاري، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، والتي تم التعاقد عليها بتاريخ 26 /2 /2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1 /3 /2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) مما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلاً عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، الأمر الذي يتطلب إلغاء المحاضر وإعفاءهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.

كما تناقش خلال الاجتماع الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية أبو عطوة بالفصل عن قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حيث إنها يتوافر بها جميع الإمكانيات الأساسية والاشتراطات من حيث المساحة والسكان والخدمات وعدد التوابع.

فيما تناقش خلال الاجتماع الثالث: طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن ضرورة معاملة قرى (الحجاز– نفيشة – الفردان) كباقي قرى مركز ومدينة الإسماعيلية حيث إنها وحدات قروية قائمة بالفعل، وعند تقدم المواطنين باستصدار أية تراخيص للبناء أو أية أنشطة تطلب وزارة الإسكان التعامل معهم وفقاً للإجراءات والاشتراطات التي تطبق في المدينة.

بينما تناقش خلال اجتماعيها الرابع والخامس خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، فضلاً عن عرض ومناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.