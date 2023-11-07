بالفيديو.. المرور: كثافات نسبية في الكورنيش وميدان عبدالمنعم رياض

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية لليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن هناك بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا للدائري، كما يشهد ميدان عبدالمنعم رياض وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع أخرى سنجد سيولة مرورية، وعلى طريق الكورنيش توجد كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

وأضافت أن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند الوصول إلى غمرة سنجد كثافات مرورية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بكوبري أكتوبر.

ويشهد شارع ترسا بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وتظهر بعض الكثافات المتحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى بولاق وإمبابة.