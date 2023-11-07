الصليب الأحمر الكيني: مصرع 15 شخصا جراء الفيضانات وتضرر هكتارات من الأراضى

أكد الصليب الأحمر الكيني، أن 15 شخصا لقوا حتفهم على الأقل، جراء الفيضانات التي ضربت البلاد وسط تضرر 97 هكتارا من الأراضي الزراعية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية الكينيون منذ سبتمبر من توقع هطول أمطار غزيرة بين أكتوبر وديسمبر، حيث تتسبب ظاهرة "النينو"، وهي ظاهرة مناخية، في ارتفاع درجة حرارة المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ؛ ما يؤثر على أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم، فيما تأتي الأمطار الغزيرة بعد عام واحد من تعرض القرن الإفريقي لأسوأ موجة جفاف منذ نحو 40 سنة، والتي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

في سياق موازي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية حالة الطوارئ أمس الاثنين بعد أن تسببت الفيضانات في مقتل 14 شخصا، فيما كان رجال الإنقاذ يعملون على الوصول إلى ما يقدر بنحو 2400 شخص ما زالوا محاصرين بسبب مياه الفيضانات جنوب البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى إجلاء الأشخاص الذين يعيشون على طول امتداد نهر جوبا بالكامل، محذرة من ارتفاع مخاطر الفيضانات على طول نهر شبيلي.