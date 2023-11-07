طقس الإسكندرية.. انتشار الشبورة المائية وسط أجواء معتدلة نهارا ورطبة ليلا

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أمس الاثنين عن كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وشهدت مدينة الإسكندرية أجواء خريفية معتدلة نهارًا، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 24 مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، لتكون الأجواء رطبة ليلًا، كما جاءت سرعة الرياح 6 كم/ساعة، ونسبة رطوبة تتخطى 80%، وذلك بعد انتهاء الشبورة المائية ووضوح الرؤية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي عن موقع “ فيس بوك”، أن الظاهرة المؤثرة الثلاثاء هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأكمل البيان، كما تستمر معنا فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، وحذرت قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.