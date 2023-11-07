غدا.. "القانون الدولي على ضوء الحرب على غزة" ندوة بجامعة قرطاج التونسية

تعقد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بجامعة قرطاج التونسية، بعد غد الأربعاء 8 نوفمبر 2023، ندوة علمية بعنوان "القانون الدولي على ضوء الحرب على غزة".

ويشارك في الندوة عدد من خبراء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من مصر وتونس وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر سيتناولون مواضيعا مختلفة في علاقة القانون الدولي بالحرب على غزة.

وتناقش الندوة التحديات التي واجهت تطبيق القانون الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية "1939-1945"، ومن أبرزها القضية الفلسطينية، حيث أفلت الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من سبعة عقود من أي عقاب، رغم خرقه ومخالفته القوانين والأعراف الدولية، وارتكابه جرائم يندى لها الجبين في حق الشعب الفلسطيني تحت أعين العالم.

وفي نفس الإطار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ممارساته القمعية وارتكاب المذابح ضد المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، باستهداف متعمد لكل شيء في غزة من الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين، ومنازل المدنيين والمستشفيات ودور العبادة من مساجد وكنائس، مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية على جميع المستويات وانتهاكات لا متناهية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.