بعد قليل.. 21 مندوبا مساعدا جديدا بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية

تستقبل بعد قليل إدارة مجلس الدولة، 21 مندوبا مساعدا جديدا بمجلس الدولة دفعة 2019، لأداء اليمين القانونية والمعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.

وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

1 - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

2 - الحضور الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

3 - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

4 - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.