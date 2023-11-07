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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بولندا: تم التصويت لصالح برلمان لا يهيمن عليه حزب واحد

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي
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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إنه سيدعو جميع المشرعين الذين يضعون بولندا في المقام الأول إلى العمل سويا، معبرا عن شكره للرئيس أندريه دودا لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وأضاف مورافيتسكي - في منشور له على منصة "إكس" حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - " إنه في 15 من شهر أكتوبر الماضي، صوت المواطنون لصالح برلمان لا يهيمن عليه حزب واحد بل يسوده التعاون، إن المهمة التي أوكلها إلي الرئيس أندريه دودا تمثل شرفا كبيرا ولكنها تمثل أيضا تحديا".

وكان الرئيس البولندي قد أعلن في خطاب تلفزيوني في وقت سابق أن مهمة تشكيل حكومة جديدة ستوكل إلى رئيس الوزراء الحالي.

رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي