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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطينى وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، أحدهما بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة "سعير"، شمال محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الأهلي في الخليل، ومصادر أمنية، باستشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عامًا)، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب اصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا. 

وأوضحت المصادر المحلية، أن الشهيد سعد هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي استشهد قبل عدة أيام بأراضي عام 48. 

 

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "سعير"، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه السكان. 

 

استشهاد شاب فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الخليل