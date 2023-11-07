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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: إحباط هجوم بـ 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ﺃن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك.

وذكرت الدفاع الروسية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أحبطت محاولة قوات كييف لتنفيذ دورية ومهاجمة أهداف بطائرات بدون طيار في المقاطعات الروسية المحاذية لأوكرانيا، وتم التصدي لها وتدميرها.

الدفاع الروسية إحباط هجوم بـ 17 طائرة مسيرة مسيرة ﺃوكرانية القرم والبحر الأسود