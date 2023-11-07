شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم الفنان العماني عماد الشنفري بدرع سميحة أيوب التقديري

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة عن تكريم الكاتب والمخرج العماني عماد الشنفري بدرع سميحة أيوب التقديري.

الكاتب والمخرج عماد الشنفري رجل مسرحي من الدرجة الأولي وهو رئيس مكتب الهيئة الدولية للمسرح في عمان وألف العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، ومنها " مهمة المزار" ، " ابو سلامة " ، " حمران وسلامة " ، " حمران العيون " ، " صباح الخير " ، " رجل بثياب إمرأة " ، " العاصفة " ، " أوراق مكشوفة " ، " التوبة " ، " مملكة النحل " ، " سهوري" ، " الغريقة" .

كما أنه نال جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال التأليف المسرحي وجائزة الخليجي، وجائزة الشارقة في التأليف المسرحي، وجائزة الهيئة العربية للمسرح ، ووسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.