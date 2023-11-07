الأمم المتحدة: مقتل 10 آلاف شخص في شهر واحد بغزة يتحدى الإنسانية

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، إن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة خلال شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وكتب جريفيث على منصة "إكس": "بحسب ما ورد قُتل 10 آلاف شخص منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في غزة".

وأضاف أن "10 آلاف قتيل في شهر واحد، يجعنا أمام تحد إنساني".

وفي وقت سابق يوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 31 يوما إلى أكثر من 10 آلاف قتيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 10022 منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح القدرة أنه من بين هؤلاء العشرة آلاف قتيل، 4104 أطفال.